"Мы сразу согласились отправить наших футболистов. Можно сказать, что здесь мы тренируем сборников, чтобы они были готовы, когда приедут в главную команду.

Сборная Украины может получить новую форму перед товарищескими матчами – дизайн на стадии обсуждения

Я общался со Степаненко и Матвиенко и сказал, что очень хочу поехать на стадион и смотреть матчи квалификации на чемпионат мира с их участием", – поделился Де Дзерби в комментарии Денисов Time.

Напомним, сборная Украины в начале мая приступит к сбору для подготовки к матчу с Шотландией, который состоится 1 июня. До этого времени "сине-желтые" планируют провести несколько спаррингов.

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