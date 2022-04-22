Национальная сборная Украины может выйти на майские спарринги в новой экипировке.

Представители УАФ серьезно рассматривают разработку специального дизайна игровой формы сборной Украины на ближайшие поединки, сообщает сайт ассоциации.

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"Планируется, что футболки сборников будут символизировать устойчивость и единение нашей нации в борьбе с врагом, в то же время подчеркивая, как мы гордимся быть украинцами", – говорится в сообщении.

Отметим, что на форме национальной команды нанесена карта Украины и патриотический лозунг "Слава Украине!"

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