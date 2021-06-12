Во время занятия "Оранье" накануне поединка сборной Украины в небе неожиданно появился самолет. К нему было прикреплено своеобразное "послание": "Франк, просто 4-3-3".

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Как информирует nos.nl, это фанаты, недовольны тактикой де Бура, заказали судно, чтобы то пролетело над тренировочной базой. Игроки восприняли это со смехом, а вот Франк на пресс-конференции был более категоричен и заявил, что команда и в дальнейшем будет играть по схеме 5-3-2.

Заметим, уже завтра, 13 июня, Нидерланды сыграют с Украиной, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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