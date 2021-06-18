Хавбек сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевин де Брюйне до сих пор не отошел от столкновения с Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.

"Я вообще не чувствую левую сторону лица, как после посещения стоматолога. Мой нерв очень сильно пострадал, восстановление может длиться шесть месяцев. Это неприятные ощущения, но самое главное – я могу играть. Последние два месяца были для меня тяжелыми, постоянные небольшие травмы. После перелома носа и глазницы мне пришлось немного подождать. Впрочем, к счастью, я вернулся быстрее.

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Мое выступление против Дании (гол+пас) оцениваю как нормальное. Я иногда боюсь подставлять голову в борьбе, но это нормально. Я рад, что помог команде, но готов ли я играть 90 минут? Понятия не имею.

Мы должны подождать и посмотреть, как отреагирует мое тело. Затем сделаем выводы после Финляндии. Мы уже вышли в плей-офф, поэтому не будем спешить", – приводит слова де Брюйне ESPN.

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