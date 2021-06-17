Дания – Бельгия: видео голов
20:36 - Читати українською
Сборные Дании и Бельгии встречаются во втором туре чемпионата Европы-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Торган Азар 55’
Кевин де Брюйне 70’
55’ Торган Азар
70’ Кевин де Брюйне
Матч и онлайн-трансляция Дания – Бельгия стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок проходит в Копенгагене. В первом туре датчане уступили Финляндии (0:1), а бельгийцы разобрались с Россией (3:0).
Поединок начался с быстрого гола Дании. Юсуф Поульсен ударом в дальний угол заставил капитулировать Тибо Куртуа и вывел скандинавов вперед.
Во второй половине игры Бельгия отыгралась. Кевин де Брюйне, вышедший на замену, ассистировал на Торгана Азара. Лидер Манчестер Сити выкатил партнеру почти на пустые ворота. 1:1.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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