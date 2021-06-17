Сборные Дании и Бельгии встречаются во втором туре чемпионата Европы-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Дания – Бельгия стартовал в 19:00 по Киеву. Поединок проходит в Копенгагене. В первом туре датчане уступили Финляндии (0:1), а бельгийцы разобрались с Россией (3:0).

Поединок начался с быстрого гола Дании. Юсуф Поульсен ударом в дальний угол заставил капитулировать Тибо Куртуа и вывел скандинавов вперед.

Во второй половине игры Бельгия отыгралась. Кевин де Брюйне, вышедший на замену, ассистировал на Торгана Азара. Лидер Манчестер Сити выкатил партнеру почти на пустые ворота. 1:1.