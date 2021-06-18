Кевін де Брюйне

Вік: 29 років

Позиція: атакувальний півзахисник

Клуб: Манчестер Сіті

Transfermarkt: 100 млн євро

Статистика у збірній Бельгії: 81 матч, 22 голи

Увечері 29 травня здавалося, що сезон для нього передчасно закінчився. Зіткнувшись із армованим тілом Рюдігера, Кевін приліг на газон Драгау і не зумів підвестися без сторонньої допомоги. Ніс, а також ліве око жахливо розпухли ще до того, як бельгієць покинув поле. Без свого лідера Ман Сіті похнюпився ще більше – Кубок чемпіонів здійняли над головами гравці Челсі.

У клініці де Брюйне поставили діагноз – перелом кісток носа і лівої очниці. Звучало неприємно та страшно. Але водночас до Кевіна повернувся обережний оптимізм, адже такі рани реально зализати якщо не до старту Євро-2020, то принаймні до 2-3 туру. Десятого червня, за день до матчу-відкриття турніру, новини з табору збірної Бельгії були не вельми оптимістичні – Кевін ще не тренувався разом із командою. Проте трагедії з цього не робилося: російський колгосп "червоні дияволи" повинні були порвати без свого плеймейкера, що, зрештою, і сталося.

А ось вирушати без Кевіна на Данію – ризиковано. Сенсаційна поразка товаришів Еріксена від Фінляндії не залишала їм вибору – вчора вони билися за перемогу. На перерву Бельгія пішла, поступаючись у рахунку. Роберто Мартінесу не залишалося нічого іншого, аніж форсувати повернення де Брюйне. На полі Кев з’явився з першої хвилини другого тайму, замінивши непереконливого Мертенса. Йому вистачило 10 хвилин, щоб встановити призабутий контакт із колективом і видати пас-цукерочку на Торгана Азара – той розстріляв уже порожні ворота. Бельгійці розправили плечі, відчули впевненість.

Бельгія створила камбек, переживши "пекло" Данії – убогість росіян приспала фаворита, а де Брюйне розбудив і вивів у 1/8

Через 15 хвилин де Брюйне відзначився й сам – фірмовим потужним ударом у ближній кут. Шмейхель спізнився зі стрибком на якусь секунду – і вже було запізно. Звісно, данці огризалися, мали ще не одну нагоду, щоб відігратися. Але фантастичний камбек зірки Ман Сіті виявився вирішальним. Бельгія із двома перемогами і ефектним співвідношенням м'ячів 5:1 гарантовано зіграє в 1/8 фіналу.

Дещо дивною виглядає нагорода найкращому гравцеві матчу, яка дісталася… Ромелу Лукаку (вдруге поспіль). Окей, росіян він карав еталонно, дублем, там питань немає. Але за підсумками вчорашнього матчу дрібна, але приємна цяцька повинна була дістатися Кевіну де Брюйне. Гол + пас, максимальний респект від статистичних ресурсів WhoScored і SofaScore. Мабуть, не той матч переглядали організатори турніру…

Бельгійцям залишилося не програти у третьому турі загадковим Суомі. Перше місце у групі В – це переїзд у Севілью і дуель 1/8 фіналу, запланована на 27 червня. А 28 червня Кевіну "стукне" кругла дата – 30 років. Очевидно, він докладе усіх своїх зусиль та таланту, щоб протягнути рідну команду до чвертьфіналу, зробивши собі найкращий подарунок.

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