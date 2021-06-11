Две звезды сборной Бельгии не смогут полноценно помочь команде в матче первого тура Евро-2020 против России.

Вингер Реала Эден Азар еще не набрал необходимых кондиций и в стартовом составе точно не появится, утверждает Gol.

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Ситуация Кевина де Брюйне хуже. Хавбек Манчестер Сити продолжает залечивать травму носа и глазницы, которую получил в финале Лиги чемпионов. "Надеюсь выйти уже на второй матч. У меня осталась некоторая боль, но мне гораздо лучше. Иногда я ношу солнцезащитные очки, однако такая возможность есть не везде", – приводит слова де Брюйне Nieuwsblad.

Добавим, что матч Бельгия – Россия состоится 12 июня. Двумя другими представителями группы В являются Финляндия и Дания.

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