Франция – Германия: Горецка пропустит центральный матч первого тура Евро
17:00 - Читати українською
Сборной Германии придется начинать групповой этап Евро-2020 с потерей.
Генеральный директор Бундестим Оливер Бирхофф сообщил неутешительные новости по хавбеку Баварии Леону Горецке.
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"Он готов к тренировкам, но об участии в первом матче не может быть и речи. Леон – невероятно важный игрок, и я убежден, что он будет иметь ключевую роль несколько позже", – цитирует Бирхоффа Twitter Немецкого футбольного союза.
Добавим, что команда Лева начнет Евро суперматчем против Франции. Поединок запланирован на 15 июня.
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