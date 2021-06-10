Генеральный директор Бундестим Оливер Бирхофф сообщил неутешительные новости по хавбеку Баварии Леону Горецке.

Сборная Италии потеряла важного игрока за день до матча-открытия Евро

"Он готов к тренировкам, но об участии в первом матче не может быть и речи. Леон – невероятно важный игрок, и я убежден, что он будет иметь ключевую роль несколько позже", – цитирует Бирхоффа Twitter Немецкого футбольного союза.

Добавим, что команда Лева начнет Евро суперматчем против Франции. Поединок запланирован на 15 июня.

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