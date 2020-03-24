Де Брюйне и еще 2 звезды сборной Бельгии пройдут тренерские курсы во время паузы в футболе

Лидеры сборной Бельгии решили пройти онлайн-курсы для получения тренерской лицензии.

Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и Аксель Витсель намерены получить тренерские лицензии УЕФА, информирует The Telegraph.

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Футболисты должны были начать обучение на этой неделе во время перерыва на матчи сборных, но из-за приостановления чемпионатов и перенос встреч национальных команд игроки пройдут курсы в онлайн-режиме.

Напомним, из-за пандемии коронавируса УЕФА был вынужден перенести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также встречи национальных сборных. В недавнем заявлении организация сообщила, что финалы еврокубков перенесены на неопределенный срок.

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