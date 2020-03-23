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Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира: обнародован топ-3 зарплат специалистов

23 марта 23:58 33 Читати українською
Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира: обнародован топ-3 зарплат специалистов
Диего Симеоне / Фото ФК Атлетико

Диего Симеоне не может похвастаться большим количеством трофеев, однако может легко заставить помолчать своих звездных коллег.

Наставник Атлетико заработал за прошлый год 40 млн евро, что является наибольшим показателем среди тренерского цеха, сообщает France Football.

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На второй строчке расположился руководитель Интера Антонио Конте с 30 млн евро. Третьим в этом списке богачей стал главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола – 27 млн.

Напомним, после 27-ми туров Примеры Атлетико находится на 6-й строчке. В Лиге чемпионов "матрасникам" удалось выбить действующего чемпиона турнира Ливерпуль на этапе 1/8 финала.

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Теги
Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Диего Симеоне Диего Симеоне Антонио Конте Антонио Конте Мир Атлетико Атлетико
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