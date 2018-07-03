Датчанин, который не забил пенальти на ЧМ-2018, начал получать угрозы убийством

Датская полиция получила заявление от местной футбольной федерации об угрозах в адрес форварда национальной команды Николая Йоргенсена после незабитого одиннадцатиметрового в серии пенальти со сборной Хорватии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Пришло время это остановить. Наше общество не должно принимать угрозы убийством – ни относительно звезд чемпионата мира, ни в адрес политиков. Это совершенно недопустимо. Мы сообщаем об этом случае в полицию, чтобы остановить это безумие", - говорится в заявлении Футбольной ассоциации Дании в твиттере.

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Напомним, что Николай Йоргенсен не реализовал пенальти в послематчевой серии поединка 1/8 финала ЧМ-2018 Хорватия – Дания. Его промах стал одним из определяющих и поспособствовал победе балканцев. После матча форварда Фейеноорда начали запугивать убийством в социальных сетях.

На мундиале в России Йоргенсен провел 3 матча за сборную Дании.