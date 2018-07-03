Данець, який не забив пенальті на ЧС-2018, почав отримувати погрози вбивством

Данська поліція отримала заяву від місцевої футбольної федерації щодо погроз на адресу форварда національної команди Ніколая Йоргенсена після незабитого одинадцятиметрового в серії пенальті зі збірною Хорватії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Настав час це зупинити. Наше суспільство не повинне приймати погрози вбивством – ні щодо зірок чемпіонату світу, ні на адресу політиків. Це абсолютно неприпустимо. Ми повідомляємо про цей випадок до поліції, щоб зупинити це безумовство", – йдеться в заяві Футбольної асоціації Данії в твіттері.

ЧС-2018 Хорватія – Данія: Субашич врятував репутацію Модріча та неймовірний Каспер Шмейхель

Нагадаємо, що Ніколай Йоргенсен не реалізував пенальті в післяматчевій серії поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2018 Хорватія – Данія. Його промах став одним із визначильних і посприяв перемозі балканців. Після матчу форварда Фейєнорда почали залякувати вбивством у соціальних мережах.

На Мундіалі в Росії Йоргенсен провів 3 матчі за збірну Данії.