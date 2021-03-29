Дания разгромила Молдову в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

ЧМ-2022, квалификация. 2 тур

Дания – Молдова – 8:0

Голы: Дольберг, 19 (пен), 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 81, Ингвартсен, 89

Хозяева еще в первом тайме практически сняли все вопросы о победителе, забив в ворота Молдовы пять "сухих" мячей. Однако после перерыва они не остановились и оформили полное унижение.

Отбор на ЧМ-2022: Испания в компенсированное время дожала Грузию, Дания уничтожила Молдову, забив 8 голов

Таким образом, Дания идет без потерь, набрав 6 очков после двух туров, а вот Молдова имеет всего 1 балл.