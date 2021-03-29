Дания – Молдова – 8:0 – видео голов и обзор матча
06:02 - Читати українською
Дания разгромила Молдову в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
ЧМ-2022, квалификация. 2 тур
Дания – Молдова – 8:0
Голы: Дольберг, 19 (пен), 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Йенсен, 39, Сков, 81, Ингвартсен, 89
Хозяева еще в первом тайме практически сняли все вопросы о победителе, забив в ворота Молдовы пять "сухих" мячей. Однако после перерыва они не остановились и оформили полное унижение.
Отбор на ЧМ-2022: Испания в компенсированное время дожала Грузию, Дания уничтожила Молдову, забив 8 голов
Таким образом, Дания идет без потерь, набрав 6 очков после двух туров, а вот Молдова имеет всего 1 балл.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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