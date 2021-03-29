Данія розтрощила Молдову в рамках відбору на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

ЧС-2022, кваліфікація. 2 тур

Данія – Молдова – 8:0

Голи: Дольберг, 19 (пен), 48, Дамсгорд, 22, 29, Ларсен, 35, Єнсен, 39, Сков, 81, Інгвартсен, 89

Господарі ще у першому таймі фактично зняли усі питання щодо переможця, забивши у ворота Молдови п'ять "сухих" м'ячів. Однак після перерви вони не зупинилися і оформили тотальне приниження.

Відбір на ЧС-2022: Іспанія в компенсований час дотиснула Грузію, Данія знищила Молдову, забивши 8 голів

Таким чином, Данія йде без втрат, набравши 6 очок після двох турів, а от Молдова має лише 1 бал.