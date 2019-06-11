Дания – Грузия – 5:1 – видео голов и обзор матча

В отборе к Евро-2020 в группе D Дания разгромила Грузию. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

Дания одержала первую победу в нынешнем отборе. Грузия пропустила от скандинавов 5 мячей, на что смогла ответить лишь однажды.

Отбор на Евро-2020: Чехия разгромила Черногорию, Дания уничтожила Грузию

Таким образом Дания набрала 5 очков и поднялась на 2 место в турнирной таблице группы D. Грузия осталась на предпоследней строчке.