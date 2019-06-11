toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020

Дания – Грузия – 5:1 – видео голов и обзор матча

10:13 18 Читати українською
Дания – Грузия – 5:1 – видео голов и обзор матча
Дания – Грузия – 5:1 – видео голов и обзор матча

В отборе к Евро-2020 в группе D Дания разгромила Грузию. Смотрите видеообзор поединка на "Футбол 24".

 

Дания одержала первую победу в нынешнем отборе. Грузия пропустила от скандинавов 5 мячей, на что смогла ответить лишь однажды.

Отбор на Евро-2020: Чехия разгромила Черногорию, Дания уничтожила Грузию

Таким образом Дания набрала 5 очков и поднялась на 2 место в турнирной таблице группы D. Грузия осталась на предпоследней строчке.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Главные новости футбола 10 июня: сборная Украины одолела Люксембург, Шахтер нашел кандидата на замену Фонсеке
07:00
761
Теги
Евро-2020 Видеоновости Грузия Грузия Дания Дания Дания - Грузия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Фонсека официально возглавил Рому
    Італія — 11:09147 Фонсека официально возглавил Рому
6
час
:
59
мин
Украина U-20
18:30
Италия U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук