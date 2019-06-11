Данія – Грузія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У відборі до Євро-2020 у групі D Данія розгромила Грузію. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Данія здобула першу перемогу у нинішньому відборі. Грузія пропустила від скандинавів 5 м'ячів, на що змогла відповісти лише одного разу.

Відбір на Євро-2020: Чехія розгромила Чорногорію, Данія знищила Грузію

Таким чином Данія набрала 5 очок і піднялася на 2 місце в турнірній таблиці групи D. Грузія залишилась на передостанній сходинці.