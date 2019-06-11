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Данія – Грузія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

10:13 141 Читать на русском
Данія – Грузія – 5:1 – відео голів та огляд матчу
Данія – Грузія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

У відборі до Євро-2020 у групі D Данія розгромила Грузію. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

 

Данія здобула першу перемогу у нинішньому відборі. Грузія пропустила від скандинавів 5 м'ячів, на що змогла відповісти лише одного разу.

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Таким чином Данія набрала 5 очок і піднялася на 2 місце в турнірній таблиці групи D. Грузія залишилась на передостанній сходинці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Грузія Грузія Данія Данія Данія - Грузія
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