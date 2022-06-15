Воспитанник Расинга подписал с каталонцами контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Клаусула составляет 100 млн евро, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Торре присоединится к резервной команде, но ожидается, что он будет часто работать под руководством Хави и будет регулярно получать игровую практику на взрослом уровне. По неофициальной информации, Расинг получил за своего игрока 5 миллионов евро. Сумма может возрасти до 20 млн благодаря бонусам.

В Испании 19-летнего хавбека уже называют "новым Педри". Символично, что в борьбе за Пабло Торре Барселона тоже опередила мадридский Реал.

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