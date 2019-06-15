Данченко прокомментировал свой переход в Рубин

Украинский защитник Олег Данченко рад подписать контракт с российским Рубином.

"Впечатления хорошие, положительные. Рад, что подписал контракт с таким клубом. Доволен и готов принять участие в первом тренировочном занятии. Я получил предложение после окончания чемпионата. Подумал, все взвесил и принял положительное решение.

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Из игроков знаю только двоих – Дюпина и Закирова. Главный тренер Шаронов был хорошим футболистом и много лет отдал Рубину, также знаю Олега Кузьмина, думаю, что они будут развиваться и станут хорошими тренерами", – цитирует Данченко официальный сайт Рубина.

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