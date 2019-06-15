Данченко прокоментував свій перехід у Рубін

Український захисник Олег Данченко радий підписати контракт з російським Рубіном.

"Враження хороші, позитивні. Радий, що підписав контракт з таким клубом. Задоволений і готовий взяти участь в першому тренувальному занятті. Я отримав пропозицію після закінчення чемпіонату. Подумав, все зважив, і прийняв позитивне рішення.

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З гравців знаю тільки двох – Дюпіна і Закірова. Головний тренер Шаронов був хорошим футболістом і багато років віддав Рубіну, також знаю Олега Кузьміна, думаю, що вони будуть розвиватися і стануть хорошими тренерами", – цитує Данченка офіційний сайт Рубіна.

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