Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии.

Гол Дамсгора со штрафного в ворота стал первым на Евро-2020, забитым прямым ударом со штрафного, сообщает William Hill.

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Кроме этого, датчанин стал первым футболистом после легендарного Зинедина Зидана, которому удалось забить со штрафного в плей-офф чемпионата Европы. Французу это удавалось в далеком 2000 году.

Отметим, что Англия и Дания до перерыва не смогли выявить сильнейшего – на гол Дамсгора англичане ответили автоголом Кьяера.

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