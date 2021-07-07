Дамсгор повторил достижение Зидана в плей-офф Евро – такого не случалось 20 лет
7 июля 23:43 - Читати українською
Полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Англии.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
39’ Симон Кьяер
104’ Харри Кейн
Миккель Дамсгор 30’
30’ Миккель Дамсгор
39’ Симон Кьяер
104’ Харри Кейн
Гол Дамсгора со штрафного в ворота стал первым на Евро-2020, забитым прямым ударом со штрафного, сообщает William Hill.
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Кроме этого, датчанин стал первым футболистом после легендарного Зинедина Зидана, которому удалось забить со штрафного в плей-офф чемпионата Европы. Французу это удавалось в далеком 2000 году.
Отметим, что Англия и Дания до перерыва не смогли выявить сильнейшего – на гол Дамсгора англичане ответили автоголом Кьяера.
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