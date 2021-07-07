Дамсгор повторив досягнення Зідана у плей-офф Євро – такого не траплялось 20 років
7 липня 23:40 - Читать на русском
Півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор відкрив рахунок у матчі 1/2 фіналу Євро-2020 проти Англії.
осн. час ( 1 : 1 )
завершено
39’ Сімон К'яер
104’ Харрі Кейн
Міккель Дамсгор 30’
30’ Міккель Дамсгор
39’ Сімон К'яер
104’ Харрі Кейн
Гол Дамсгора зі штрафного у ворота став першим на Євро-2020, забитим прямим ударом зі штрафного, повідомляє William Hill.
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Окрім цього, данець став першим футболістом після легендарного Зінедіна Зідана, якому вдалось забити зі штрафного у плей-офф чемпіонату Європи. Французу це вдавалось у далекому 2000 році.
Зазначимо, що Англія та Данія до перерви не змогли виявити сильнішого – на гол Дамсгора англійці відповіли автоголом К'яера.
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