Півзахисник збірної Данії Міккель Дамсгор відкрив рахунок у матчі 1/2 фіналу Євро-2020 проти Англії.

Гол Дамсгора зі штрафного у ворота став першим на Євро-2020, забитим прямим ударом зі штрафного, повідомляє William Hill.

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Окрім цього, данець став першим футболістом після легендарного Зінедіна Зідана, якому вдалось забити зі штрафного у плей-офф чемпіонату Європи. Французу це вдавалось у далекому 2000 році.

Зазначимо, що Англія та Данія до перерви не змогли виявити сильнішого – на гол Дамсгора англійці відповіли автоголом К'яера.

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