Циганик розсекретив реальні причини відходу Маркевича з Чорноморця

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про фінансову ситуацію одеського клубу.

"У Клімова (президент Чорноморця – прим.) немає грошей. Він запропонував футболістам зарплату 10 тисяч гривень, не більше. На цьому все. Радше за все, будуть грати діти U-17, U-18, U-19.

Чорноморець може знятись з розіграшу Першої ліги

Саме через це поїхав Остап Маркевич і правильно зробив. Треба поважати себе і батька, оскільки прізвище, все-таки, зобов’язує. 10 тисяч гривень зарплатня. Можна тренувати команду? Ну, напевно, хтось може, для когось це буде нормальний старт і можливість спробувати себе в цій історії. Але проект безперспективний", – розповів Циганик для програми Бомбардир.

Нагадаємо, Остап Маркевич нещодавно покинув тренерське крісло одеського клубу після півроку роботи у ньому. Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці.

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