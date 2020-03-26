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Цыганков показал, как выглядел в детстве

19:05 26 Читати українською
Цыганков показал, как выглядел в детстве
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков принял участие в популярном челлендже.

Во время вынужденной паузы футболисты часто не могут найти, чем заняться. На помощь приходят разнообразные челленджи, которые распространяются сетями.

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После испытания по набиванию туалетной бумаги наступила очередь нового конкурса. Задача проста: каждый из его участников должен опубликовать свое детское фото и бросить вызов еще кому-то. Очередным в этом звездном "параде молодости" стал лидер Динамо Виктор Цыганков.

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