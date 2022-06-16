Полузащитник Динамо Виктор Цыганков уже знает, где хотел бы играть после Киева – игрока сборной Украины не заинтересовали предложения из трех топ-лиг.

"Когда в западный клуб приходит по четыре-пять человек без мандатов и авторизаций и говорят, что они представляют интересы Цыганкова, у клубов возникают вопросы, почему непонятно, кто пытается продать плохо лежащее. Это плохо для репутации футболиста.

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У Цыганкова оставил всего один год контракта с Динамо, поэтому продавать его нужно прямо сейчас. Через полгода будет поздно. Им точно интересовались Хоффенхайм, Аталанта, Монако и Лион. Здесь интересно, что сам Цыганков, насколько я знаю, хотел бы играть в Англии. Максимально интенсивный чемпионат для игрока с таким бэкграундом, как Цыганков", – отметил Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Добавим, что в прошлом сезоне Виктор успел провести 25 матчей, в которых отличился 11 голами и 4 ассистами. Transfermarkt оценивает украинца в 25 млн. евро.

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