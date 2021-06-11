"Перед переходом из винницкой Нивы в Динамо было предложение от Шахтера. Я приехал в Донецк, побыл на базе "горняков" 2-3 дня и понял, что мне не понравилось.

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Мне не понравился коллектив, потому что все уже ходили звездами. А им там по 12-13 лет было. Ну и сам город мне не понравился. Душа не лежала у меня к этому клубу. Приехал в Киев – совсем не так. И отношение ко мне было совсем другое, и атмосфера, и как тренировки с играми проводились. Плюс Киев намного ближе к Виннице, к дому", – рассказал Цыганков в интервью YouTube-каналу Динамо.

Напомним, Цыганков перешел в академию Динамо в 2011 году. За главную команду дебютировал в возрасте 18 лет в матче против каменской Стали 14 августа 2016 года. В прошлом сезоне провел за "бело-синих" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 9 результативных передач. Полузащитник стал вторым бомбардиром УПЛ, уступив тремя голами Владиславу Кулачу.

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