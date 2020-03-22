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Цыганков имеет уважительную причину нарушать карантин – лидер Динамо поделился фото с досуга

15:35 137 Читати українською
Цыганков имеет уважительную причину нарушать карантин – лидер Динамо поделился фото с досуга
Виктор Цыганков / Фото из открытых источников

Динамо призвало своих игроков оберегать себя от коронавируса, но не все выдерживают круглосуточное пребывание дома.

Собака вингера Динамо Виктора Цыганкова спасает хозяина от скуки.

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22-летний игрок опубликовал милые фото в Instagram, где на типичном мартовском снегу выгуливает своего любимца.

В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 21 матч, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами. Напомним, Премьер-лига приостановила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Let it snow ️️ #unpredictable2020

Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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