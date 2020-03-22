Цыганков имеет уважительную причину нарушать карантин – лидер Динамо поделился фото с досуга

Динамо призвало своих игроков оберегать себя от коронавируса, но не все выдерживают круглосуточное пребывание дома.
Собака вингера Динамо Виктора Цыганкова спасает хозяина от скуки.
Динамо решило продлить карантин из-за чрезвычайной ситуации в Киеве
22-летний игрок опубликовал милые фото в Instagram, где на типичном мартовском снегу выгуливает своего любимца.
В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 21 матч, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами. Напомним, Премьер-лига приостановила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
"Ващук стверджує своє – це йому Суркіси мстять за Спартак": Олег Гусєв – про скандальний борг і осад від збірної України