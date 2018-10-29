Cтарридж, Баркли, Ляказетт и еще 7 топ-открытий текущего сезона АПЛ

Авторитетный портал FourFourTwo назвал ТОП-10 футболистов АПЛ, игра которых стала сюрпризом для футбольных фанатов на Туманном Альбионе.

1. Даниэль Старридж (Ливерпуль)

Взрыв Старриджа на старте сезона стал настоящим подарком для фанатов мерсисайдцев. Никто не ожидал, что форвард после длительного периода травм и аренды в Вест Бромвич будет показывать такую ​​потрясающую игру.

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29-летний нападающий вскоре может получить место в основе. Садьйо Мане сломал большой палец руки (конечно, сенегалец сможет играть с таким повреждением, но Клопп спокойно сможет посадить его на скамью, доверив место в старте Старриджу), а Мохамед Салах получил повреждение в лагере сборной Египта. Как правило, ближе к зиме Ливерпуль всегда имеет кадровые проблемы из-за травм, и удачная игра английского форварда – как бальзам на душу Юргена Клоппа.

В текущем сезоне Старридж в 6 матчах АПЛ забил 2 гола и стал лучшим в Ливерпуле по итогам сентября. Остается надеяться, что в будущем травмы будут обходить англичанина стороной.

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

Перед стартом сезона Моуринью списал Люка Шоу со счетов и был вполне не прочь расстаться с игроком. Впрочем, 23-летний англичанин сумел бросить вызов "Особенному" и победил.

Защитник стал лучшим игроком "красных дьяволов" в августе, зацементировал себе место в основе и получил заслуженный вызов в сборную Англии.

Кроме того, Моуринью предложил ему новый контракт, и футболист поставил свою подпись под договором с лучшими условиями – теперь он будет зарабатывать 160 тыяч фунтов в неделю до 2023 года. Невероятно, как быстро в футболе все меняется.

3. Александар Митрович (Фулхэм)

Митрович стал настоящим голевым орудием Фулхэма. В прошлом сезоне он забил 12 голов в 17 матчах за лондонцев в Чемпионшипе и помог "котеджерам" пробиться в АПЛ, поэтому неудивительно, что они решили выкупить его у Ньюкасла.

Перед стартом сезона у фанатов лондонского клуба возникали опасения, что 24-летний серб будет не слишком ярко выглядеть в АПЛ, но тот наплевал на критиков и спокойно забил 5 мячей в стартовых 8 матчах. Да, Фулхэм находится перед зоной вылета, но это – явно не вина Митровича.

4. Глен Мюррей (Брайтон)

Пока на уровне с Митровичем идет и нападающий Брайтона Глен Мюррей. Но есть одно но – второму уже 35, и многие считали, что 12 голов в прошлом сезоне – его "потолок", что после этого его карьера потихоньку пойдет на убыль.

Впрочем, по мнению самого английского форварда, 35 – замечательный возраст для того, чтобы разрывать оборону соперников и огорчать их голкиперов. Кстати, именно Мюррей забил Вест Хэму после ошибки Ярмоленко, что вызвало шквал критики украинца в британской прессе.

5. Мэтт Догерти (Вулверхэмптон)

В текущем сезоне 26-летний ирландец сделал большой скачок вверх. Он выступает за "волков" с 2010 года, но только сейчас раскрывает свой потенциал.

Гол в матче против Кристал Пэлас, две результативные передачи, долгожданный вызов в сборную на матч Лиги наций против Дании – все это стало результатом долгой работы Догерти над собой.

Вулверхэмптон классно начал сезон и может даже побороться за еврокубки – отличный показатель для новичка АПЛ, и Догерти стал одним из козырей "волков".

6. Джеймс Меддисон (Лестер)

21-летний хавбек Джеймс Мэддисон стал настоящим подарком для фанатов Лестера. "Лисы" приобрели полузащитника молодежной Англии у Норвича за 24 млн фунтов – рекордный трансфер Чемпионшипа. Конечно, все ждали, что парню понадобится время для приспособления к уровню АПЛ, но тот набрал обороты с первого же тура.

3 гола и 2 результативные передачи, яркая техника и агрессивные действия в обороне заставили Саутгейта вызвать Мэддисона в главную сборную на матчи Лиги наций против Хорватии и Испании. И хотя дебют еще не состоялся, игра молодого футболиста позволяет надеяться, что в будущем он будет лидером национальной команды и поведет ее к трофеям.

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7. Александр Ляказетт (Арсенал)

В первой половине прошлого сезона дела Ляказетта выглядели не очень хорошо – его результативность оставляла желать лучшего, а через полгода после его прихода "канониры" подписали Обамеянга, которому прочили место француза в стартовом составе.

Впрочем, приход габонца дал классный эффект на игру француза. В 8 матчах текущего сезона француз он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи, чего явно не ожидали сторонники "канониров". Похоже, пара Ляказетт-Обамеянг (на счету габонца 4 мяча и голевой пас) станет той силой Эмери, которая вернет Арсенал в Лигу чемпионов.

8. Росс Баркли

Под руководством Маурицио Сарри Баркли получил не только твердое место в основе, но и по-новому раскрыл свой талант. 24-летний хавбек идеально вписался в схему игры, которую воплощает Сарри на Стэмфорд Бридж.

Большой объем черновой работы, классная тактическая осведомленность и гармоничное взаимодействие Баркли с партнерами в центре поля заставляет соперников Челси уступать в средней линии и прижиматься к своим воротам. Неудивительно, что Росс получил место и в старте национальной команды.

9. Аарон Леннон (Бернли)

После того, как футболист страдал депрессией в Эвертоне, мало кто надеялся, что Леннон что-то продемонстрирует на футбольном поле. Его переход в Бернли выглядел скорее как попытка сохранить хоть какую-то карьеру, а не как шаг вперед.

Впрочем, 31-летний хавбек переживает вторую молодость. В 8 матчах он забил лишь 1 гол и отметился ассистом, но если понаблюдать за игрой Бернли, именно Аарон показывает самую яркую игру. Кто знает, может он еще вернется в сборную?

10. Борнмут

Да, замыкает рейтинг не игрок, а клуб, который откровенно удивил на старте сезона. 16 очков и 6 позиция в таблице – ну кто на такое надеялся?

Матчи против Арсенала, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити станут испытанием на прочность, но футболисты Борнмута, похоже, устали от роли середнячков и готовы выгрызать место в еврокубках.

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