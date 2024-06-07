Вингер Порту Франсишку Консейсау может перейти в немецкий гранд после сильного сезона.

Бавария начала переговоры по трансферу Консейсау, сообщает Record. Мюнхенцы конкурируют на рынке с Челси, Реалом, Боруссией Д и Лейпцигом.

В контракте Франсишку с Порту прописана клаусула в 30 миллионов евро, однако покупатель может активировать ее лишь до 15 июля. Со следующего дня сумма отступных возрастет до 45 млн.

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21-летний Консенсау уже успел пережить непростой период. Два года назад Аякс выкупил его из Порту. После неудачного сезона он на правах аренды вернулся в родной клуб, где тренировал его отец.

Несмотря на критику и обвинения в непотизме, Франсишку провел мощный сезон-2023/24, выбив за "драконов" 8 голов + 8 ассистов. Как следствие, он попал в заявку Португалии на Евро-2024.

Порту воспользовался правом выкупа за 10 млн и заключил с вингером новый контракт на 5 сезонов. По этому соглашению, Консейсау-младший получит 20% от будущего трансфера.