Защитник СК Днепр-1 Александр Сваток может продолжить карьеру за океаном, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 29-летнего оборонца хочет видеть в своем лагере представитель МЛС – Остин. Техасцы уже пытались контактировать с днепровским клубом по центрбеку весной, но сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии. Ранее СМИ сообщали об интересе к Александру со стороны Динамо и Карпат.

Напомним, Сваток – воспитанник Днепра, за который и начал профессиональную карьеру. Выступал также за Волынь, Зарю и хорватский Хайдук. В СК Днепр-1 с января 2020 года. В прошедшем сезоне в 31-м матче забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с днепрянами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

К слову, сейчас Остин идет в турнирной таблице Западной конференции на шестой строчке.

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