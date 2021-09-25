"Мне интересно прежде всего, какой состав выберет Луческу. Будет ли беречь ключевых исполнителей до двух следующих поединков? Буяльский даже не полетел во Львов. Не знать, как сейчас чувствует себя Шапаренко. Заметно, что Николай еще не полностью восстановился.

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Я предполагаю, что у Динамо выйдет много игроков, не имеющих постоянной игровой практики. Однако для Руха это может даже хуже. Те футболисты будут доказывать Луческу, что заслуживают места в основе.

Если львовяне хорошо играют в защите, то у киевлян могут быть проблемы. Хотя для Динамо очень важно не терять очки в чемпионате, чтобы уверенно чувствовать себя на вершине турнирной таблицы. Прогнозирую, что обе команды забьют, а Динамо одержит победу", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, встреча между львовской и киевской командами состоится уже сегодня, 25 сентября, на Арене Львов. Начало встречи в 19:30.

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