"Я очень горжусь этим моментом. Очень горжусь быть украинцем, потому что сегодня, в такое сверхтяжелое для нашей страны время, каждый раз, когда ты надеваешь футболку с украинским гербом, ты испытываешь особые эмоции. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали на протяжении всего этого времени. Где-то иногда мы, возможно, играли не так, как кто-то хотел, но сегодня результат был на первом месте. И благодаря вашей поддержке мы его добыли.

Я уже сам не могу поверить, что это будет наше третье Евро. Чувствую себя немножко старым, но, как я уже говорил ранее, мы – на Евро. Это будет большой опыт для всей команды, потому что сейчас сборная перестраивается, в ней много молодых футболистов, и для них это будет очень большой турнир. Я еще хочу сказать, что нам не хватало тех игроков, которые сегодня не в сборной. Но та поддержка, которую мы чувствовали от них и от всех людей, была очень важной. Я просто хочу поблагодарить за это.

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От сборной Исландии, в принципе, мы ожидали такой игры. То есть того, что они будут сидеть немного в обороне и одновременно использовать свои контратаки и стандарты. Поэтому мы общались перед игрой друг с другом, что надо как можно меньше привозить этих стандартов у своих ворот. Более-менее с этой задачей мы справились. Да, к сожалению, пропустили первыми. Здесь сыграло свою роль индивидуальное мастерство одного из их игроков, на которого следовало обратить внимание, потому что он забил три мяча Израилю. Но это – футбол. Несмотря на это, мы очень хорошо среагировали на этот гол во втором тайме и, благодаря поддержке трибун, получили крайне важный результат.

В такие игры всегда тяжело входить, потому что напряжение на поле невероятное. Но честно скажу, мне стало намного легче, когда болельщики начали скандировать мое имя, когда я стоял на бровке. Это мне просто придало еще большего вдохновения. Хотелось просто сделать результат, сделать что-то полезное для команды, отдав все силы.

Андрей Шевченко заходил в раздевалку сборной. Он поблагодарил за результат, за то, что он получил много сообщений с поздравлениями от людей, которые сейчас отдают свои жизни в Украине за нашу свободу. Это для нас просто экстрамотивация выходить на поле и отдавать всего себя. Ведь мы понимали, что сегодня результат будет на первом месте, и очень много людей будут наблюдать за нами. И, в частности, военные, которые сейчас на линии фронта. Мы получили очень много сообщений от них. И здесь не нужно находить еще какую-то мотивацию", – резюмировал Зинченко в комментарии пресс-службе УАФ.

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