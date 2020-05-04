toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Что для меня Карпаты и что для меня Грозный?": Кополовец раскритиковал своего бывшего наставника

18:05 81 Читати українською
"Что для меня Карпаты и что для меня Грозный?": Кополовец раскритиковал своего бывшего наставника
Вячеслав Грозный / Фото из открытых источников

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец, который в свое время защищал цвета Карпат и Говерлы, вспомнил период сотрудничества с Вячеславом Грозным.

"После поражения Говерлы я пошел не в раздевалку, а общаться с львовскими фанами. Грозный после этого 10 матчей не брал меня в заявку. Если бы эта история повторилась 10 раз, я бы все 10 раз подошел бы к болельщикам.

"У него были постоянные конфликты с Федецким и Тлумаком": Кополовец – о звездном экс-легионере Карпат

Что для меня Карпаты и что для меня он? Куча людей кричали: "Миша, Миша". Я подошел и поблагодарил. Восемь лет я провел в Карпатах. На том поле и с теми болельщиками я стал тем, кем я есть. Грозный, наверное, человек не футбольный, не понимает этого. У него какая-то фобия, какой-то комплекс, его постоянно кто-то обманывает, сдает матчи. Может, надо сначала в себе покопаться?

Он был очень хорошим тренером, сильным, прогрессивным. Но потом начались комбинации, махинации, агентики... Профессионалы меня поймут", – сказал Кополовец в программе Бомбардир.

Напомним, Грозный тренировал Говерлу с 2013 по 2016 годы, пока ужгородскую команду не расформировали за долги. Кополовец бегал в футболке закарпатского клуба в сезоне 2013/14.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Директор УПЛ сделал оптимистичный прогноз относительно даты возобновления сезона
10:43
267
Теги
Видеоновости Карпаты Карпаты Говерла Говерла Вячеслав Грозный Вячеслав Грозный Михаил Кополовец Михаил Кополовец
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
42
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук