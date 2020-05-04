"Что для меня Карпаты и что для меня Грозный?": Кополовец раскритиковал своего бывшего наставника

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец, который в свое время защищал цвета Карпат и Говерлы, вспомнил период сотрудничества с Вячеславом Грозным.

"После поражения Говерлы я пошел не в раздевалку, а общаться с львовскими фанами. Грозный после этого 10 матчей не брал меня в заявку. Если бы эта история повторилась 10 раз, я бы все 10 раз подошел бы к болельщикам.

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Что для меня Карпаты и что для меня он? Куча людей кричали: "Миша, Миша". Я подошел и поблагодарил. Восемь лет я провел в Карпатах. На том поле и с теми болельщиками я стал тем, кем я есть. Грозный, наверное, человек не футбольный, не понимает этого. У него какая-то фобия, какой-то комплекс, его постоянно кто-то обманывает, сдает матчи. Может, надо сначала в себе покопаться?

Он был очень хорошим тренером, сильным, прогрессивным. Но потом начались комбинации, махинации, агентики... Профессионалы меня поймут", – сказал Кополовец в программе Бомбардир.

Напомним, Грозный тренировал Говерлу с 2013 по 2016 годы, пока ужгородскую команду не расформировали за долги. Кополовец бегал в футболке закарпатского клуба в сезоне 2013/14.

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