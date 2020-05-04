"Що для мене Карпати і що для мене Грозний?": Кополовець розкритикував свого колишнього наставника

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець, який свого часу захищав кольори Карпат і Говерли, пригадав період співпраці з В'ячеславом Грозним.

"Після поразки Говерли я пішов не у роздягальню, а спілкуватися з львівськими фанами. Грозний після цього 10 матчів не брав мене в заявку. Якби ця історія повторилася 10 раз, я б усі 10 разів підійшов би до вболівальників.

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Що для мене Карпати і що для мене він? Купа людей кричали: "Міша, Міша". Я підійшов і подякував. Вісім років я провів у Карпатах. На тому полі і з тими вболівальниками я став тим, ким я є. Грозний, напевно, людина не футбольна, яка не розуміє цього. У нього якась фобія, якийсь комплекс, що його постійно хтось обманює, здає матчі. Може, треба спочатку в собі покопатися?

Він був дуже хорошим тренером, сильним, прогресивним. Але потім почалися комбінації, махінації, агентики... Професіонали мене зрозуміють", – сказав Кополовець у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Грозний тренував Говерлу з 2013 по 2016 роки, аж поки ужгородську команду не розформували за борги. Кополовець бігав у футболці закарпатського клубу в сезоні 2013/14.

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