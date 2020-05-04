toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Що для мене Карпати і що для мене Грозний?": Кополовець розкритикував свого колишнього наставника

4 травня 18:05 1646 Читать на русском
"Що для мене Карпати і що для мене Грозний?": Кополовець розкритикував свого колишнього наставника
В'ячеслав Грозний / Фото з відкритих джерел

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець, який свого часу захищав кольори Карпат і Говерли, пригадав період співпраці з В'ячеславом Грозним.

"Після поразки Говерли я пішов не у роздягальню, а спілкуватися з львівськими фанами. Грозний після цього 10 матчів не брав мене в заявку. Якби ця історія повторилася 10 раз, я б усі 10 разів підійшов би до вболівальників.

"У нього були постійні конфлікти з Федецьким і Тлумаком": Кополовець – про зіркового екс-легіонера Карпат

Що для мене Карпати і що для мене він? Купа людей кричали: "Міша, Міша". Я підійшов і подякував. Вісім років я провів у Карпатах. На тому полі і з тими вболівальниками я став тим, ким я є. Грозний, напевно, людина не футбольна, яка не розуміє цього. У нього якась фобія, якийсь комплекс, що його постійно хтось обманює, здає матчі. Може, треба спочатку в собі покопатися?

Він був дуже хорошим тренером, сильним, прогресивним. Але потім почалися комбінації, махінації, агентики... Професіонали мене зрозуміють", – сказав Кополовець у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Грозний тренував Говерлу з 2013 по 2016 роки, аж поки ужгородську команду не розформували за борги. Кополовець бігав у футболці закарпатського клубу в сезоні 2013/14.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
11:33
3462
Теги
Відеоновини Михайло Кополовець Михайло Кополовець Карпати Карпати Говерла Говерла В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук