ЧС-2023 серед жінок, груповий етап

Група Н, 2 тур

Південна Корея – Марокко – 0:1

Гол: Жраїді, 6

Німеччина – Колумбія – 1:2

Голи: Попп, 89 (пен.) – Кайседо, 52, Ванегас, 90+7

Група А, 3 тур

Швейцарія – Нова Зеландія – 0:0

Норвегія – Філіппіни – 6:0

Голи: Хауг, 6, 17, 90+5, Хансен, 31, Баркер, 48 (аг), Райтен, 53 (пен.)

Вилучення: Гаррісон, 67 (Ф)

Марокко здолало Південну Корею завдяки голу Жраїді вже на 6-й хвилині. Цей матч став історичним через кілька причин. Вперше на жіночому ЧС вийшла гравчиня у хіджабі (до 2014 року ФІФА забороняла головні убори). Таким чином відзначилась Нухайла Бензина. Також Марокко стало першою арабською збірною, яка здобула перемогу у фінальній стадії жіночого ЧС.

У іншому матчі групи Н сталась величезна сенсація – німкені програли Колумбії! Фаворитки пропустили першими, але наприкінці зустрічі зрівняли рахунок і понеслись виривати перемогу. Втім, "кавові" мали свій план, покаравши Німеччину ще раз на 90+7-й хвилині (загалом переграли аж 14). Перед останнім туром ситуація наступна: Колумбія 6 очок, Німеччина і Марокко по 3, Південна Корея з нулем. Ще ніхто нічого собі не гарантував.

У групі А паралельно відбувались матчі завершального туру. Швейцарія та Нова Зеландія розписали нульову нічию, яка стала фатальною для останніх.

Норвегія раніше ще не забивала на турнірі і поступилася в першому турі Новій Зеландії, але мала дуже хороші шанси вийти у плей-офф. Потрібно було просто переграти Філіппіни. Скандинавки перевиконали план, настрілявши суперницям 6 голів. Головна героїня – Софі Хауг, яка оформила хет-трик.

Оскільки за рівності очок спочатку враховується різниця голів, то компанію Швейцарії у плей-офф складе саме Норвегія. Натомість Нова Зеландія покидає Мундіаль, який вона приймає разом з Австралією.

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