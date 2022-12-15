"Ми втратили Агерда на розминці. Саїсс та Мазрауї не вийшли на другий тайм. Це забагато втрат для нас, але ті, хто зіграли, віддалися на максимум. Однак проти Франції найменша помилка – це одразу розплата. Ми не можемо вийти у фінал з такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви вже все було краще.

Франція – Марокко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Проте нам не вдалося забити, команда навпаки пропустила другий гол. У матчі за третє місце буде важко ментально. Дамо ігровий час тим, хто менше отримував його до цього. Хочемо стати третіми. Найголовніше – показати себе з хорошої сторони. Продемонструвати, що футбол в Марокко існує, що в нас прекрасні вболівальники", – цитує Реграгі L'Equipe.

Нагадаємо, що Марокко поступилось Франції (0:2) за крок до фіналу ЧС-2022 та зіграє за бронзові медалі в грі з Хорватією.

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