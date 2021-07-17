"Сине-желтые" узнали, где сыграют свой первый поединок после Евро-2020.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Казахстана и Украины в группе D пройдет в городе Нур-Султан, сообщает официальный сайт УАФ.

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Встреча состоится на Астана Арене, где свои домашние матчи играет Астана. Поединок запланирован на 1 сентября, начало в 17:00. К слову, этот матч станет для команды Шевченко первым после Евро-2020.

Напомним, домашняя встреча Украины и Казахстана закончилась боевой ничьей 1:1. После четырех туров "сине-желтые" в турнирной таблице своей группы занимают второе место, набрав три очка. От лидера – Франции – украинцы отстают на 4 пункта.

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