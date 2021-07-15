Евро-2020 завершился, но уже в следующем году нас ждет финальная часть другого грандиозного турнира. Чемпионат мира 2022 сулит еще более интересную борьбу. Каковы шансы Украины и кто главный фаворит ЧМ-2022, разбирался "Футбол 24".

Триумф Италии на Чемпионате Европы, который завершился 11 июля 2021 года, не поменял мнения букмекеров. Как и проблемы Украины в отборе ЧМ-2022. Команда Шевченко все еще стоит выше той же Польши, которую ведут за собой один из лучших игроков планеты Левандовски и куча известных исполнителей из европейских топ-чемпионатов. Или Австрии, которой мы проиграли без шансов на групповом этапе Евро-2020. А на вершине до сих пор Франция, сенсационно вылетевшая на стадии 1/8 финала континентального первенства от Швейцарии.

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Аргентина, еще один триумфатор большого соревнования в 2021 году, также не входит даже в топ-3 рейтинга лидеров по версии британских букмекеров. Возглавляет список претендентов на титул Франция. Команда Дешама была главным кандидатом на победу и перед Евро. Сейчас же она возглавляет украинскую группу Европейской квалификации на Мундиаль. Комфортный отрыв уже на старте отбора выдвигает французов в претенденты на самый быстрый выход в финальную часть. Больше очков за первые 3 тура в континентальной зоне набрали лишь Дания, Англия, Италия и... Армения.

Франция может стать первой сборной за 64 года, которая завоюет 2 подряд кубка мира. Столь же высокую вероятность победы на ЧМ-2022 отдают еще Бразилии, проигравшей Месси и компании Копа Америка 2021. У действующих чемпионов мира и команды Тите по 14,3% шансов выиграть турнир, который состоится в Катаре через менее чем 500 дней (старт ближайшего Мундиаля уже 21 ноября 2022). Неймар берет пример со своего бывшего партнера. Как и Месси, бразилец так же долго не может выиграть значимый турнир на уровне сборных, ограничиваясь по сути только Олимпиадой. Бразилия, кстати, не видела финала Чемпионата мира с 2002 года, а это ее вторая худшая серия в истории.

Сразу за дуэтом топ-лидеров расположилась Англия (10% на то, что третья попытка Саутгейта увенчается успехом). Так что за 16 месяцев до начала Чемпионата мира среди 3 главных претендентов на победу видят две сборные, которые на днях проиграли континентальный финал. Самые серьезные шансы взять золото имеют фактически только 9 сборных. Замыкает пелетон кандидатов Португалия с ее вечным Роналду (5,9% на сборную лучшего бомбардира Евро-2020), а далее следуют национальные команды, которым отводится менее 2 процентов на победу.

Италия делит 4-5 места с Испанией (по 9,1%), которую недавно выбила только в серии пенальти. Манчини завоевал для страны первое золото Евро за 53 года. Но фундаментальной паре центрбеков Бонуччи/Кьеллини уже 70 на двоих, а в Катаре будет целых 73. В то же время команда Луиса Энрике вполне способна сделать решающий шаг, ведь в полуфинале выглядела даже сильнее будущего победителя, а ее молодые звездочки за полтора года могут достаточно возмужать и созреть.

Шансы Аргентины, выигравшая первую Копу за 28 лет, приравнивают к Германии и Бельгии (по 7,7%). Земляки надеются, что 35-летний на тот момент Месси разовьет свой исторический успех (4 гола и 5 ассистов во время золотого Кубка Америки). Немцы будут играть с новым главным тренером, а мы прекрасно знаем, насколько быстро они могут трансформироваться из неудачников в машину. Для значительной части золотого поколения Бельгии уже Евро было едва ли не последним шансом что-то выиграть, но здоровый Де Брюйне и Лукаку, которому везет чуточку больше, могут еще повести за собой.

Несмотря на то, что Украина не выиграла пока ни одного матча, она остается на втором месте, которое дает право играть стыковые матчи. У нас больше шансов финишировать сразу за Францией, чем у Финляндии или Боснии и Герцеговины. Британские букмекеры ставят команду Шевченко в один ряд с хозяевами ЧМ-2022 Катаром (такие команды обычно удивительным образом выстреливают на мундиалях) и сенсационной Швейцарией (по 0,7% шансов на золото).

Украинцев оценили выше, чем такие солидные сборные, как Чехия (четвертьфиналист Евро), Польша (Левандовски стремится прервать серию неудач в национальной команде), Норвегия (Холанд должен же когда-то прорваться и зажечь на крупном турнире со своими земляками), которым дают по 0,5%. В Австрию верят еще меньше (0,4%), а Россию не рассматривают даже среди самых низких претендентов.

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