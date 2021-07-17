"Синьо-жовті" дізнались, де зіграють свій перший поєдинок після Євро-2020.

Відбірковий матч чемпіонату світу 2022 року між збірними Казахстану і України у групі D пройде у місті Нур-Султан, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зустріч відбудеться на Астана Арені, де свої домашні матчі грає Астана. Поєдинок заплановано на 1 вересня, початок о 17:00. До слова, цей матч стане для команди Шевченка першим після Євро-2020.

Нагадаємо, домашня зустріч України та Казахстану закінчилась бойовою нічиєю 1:1. Після чотирьох турів "синьо-жовті" у турнірній таблиці своєї групи посідають другу сходинку, набравши три очки. Від лідера – Франції – українці відстають на 4 пункти.

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