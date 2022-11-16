У збірної Франції чергова втрата на Мундіаль. Атакувальний хавбек РБ Лейпциг Крістофер Нкунку не поїде в Катар через травму.

Нкунку травмувався на тренуванні "Ле Бльо" у вівторок, 15 листопада. У зіткненні з Едуардо Камавінга 25-річний Крістофер розтягнув зв'язки коліна. Ця травма виключає його участь у матчах чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Франції.

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Дідьє Дешам вже відправив медичний висновок Нкунку у ФІФА, щоб отримати дозвіл замінити травмованого іншим гравцем. Хто потрапить у заявку "Ле Бльо", стане відомо пізніше, після перевірки ФІФА медичної картки.

Крістофер Нкунку дебютував за збірну Франції лише в березні 2022 року. Зіграв 8 матчів без результативних дій. Це чергова втрата французів на Мундіаль – Дідьє Дешам не може розраховувати на Поля Погба, Н'Гого Канте та Преснеля Кімпембе, які теж не поїуть на ЧС-2022. Франція потрапила в групу D до Австралії, Данії та Тунісу. Чинні чемпіони світу розпочнуть захист титулу 22 листопада матчем проти австралійців.

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