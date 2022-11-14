До старта чемпионата мира остаются считанные дни, а некоторые команды еще вынуждены панически менять составы.

Сборная Франции вычеркнула центрбека Преснеля Кимпэмбе из окончательной заявки, информирует RMC Sport.

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Лидер ПСЖ пропустил несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия, но вроде бы восстановился и даже сыграл 16 минут против Осера. Впрочем, последний медосмотр обнаружил, что у Кимпембе остаются определенные проблемы. Дешам решил не рисковать и сегодня утром экстренно заменил представителя ПСЖ на Акселя Дисаси. 24-летний защитник Монако вообще не играл за национальную сборную, а теперь неожиданно едет на Мундиаль!

Напомним, Франция попала в группу D к Австралии, Дании и Тунису. Действующие чемпионы мира начнут защиту титула 22 ноября матчем против австралийцев.

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