Сразу два игрока сборной Бразилии – Алекс Теллес и Габриэл Жезус – уже выбыли из чемпионата мира-2022.

И Теллес, и Жезус больше не сыграют на Мундиале из-за травм, полученных в поединке с Камеруном, сообщает Globo.

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Одноклубник Зинченко чувствовал боль еще в матчах за Арсенал и выбыл по меньшей мере на 3 недели, так что имеет шанс восстановиться к матчу с Вест Хэмом, который состоится 26 декабря. С Теллесом ситуация хуже. Точный диагноз неизвестен, однако, предварительно, защитнику может понадобиться операция.

К слову, уже 5 декабря Бразилия сойдется с Южной Кореей в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Начало игры в 21:00.

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