Одразу двоє гравців збірної Бразилії – Алекс Теллес та Габріел Жезус – вже вибули з чемпіонату світу-2022.

І Теллес, і Жезус більше не зіграють на Мундіалі через травми, отримані в поєдинку з Камеруном, повідомляє Globo.

Сенсаційна поразка пентакампеонів у відеоогляді зустрічі Камерун – Бразилія – 1:0

Одноклубник Зінченка відчував біль ще в матчах за Арсенал та вибув щонайменше на 3 тижні, тож має шанс відновитись до матчу з Вест Хемом, який відбудеться 26 грудня. З Теллесом ситуація гірша. Наразі точний діагноз невідомий, проте, попередньо, захиснику може знадобитись операція.

До слова, вже 5 грудня Бразилія зійдеться з Південною Кореєю в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022. Початок гри о 21:00.

Бразилія сенсаційно програла на фініші групового етапу ЧС – лідер Камеруну забив і отримав курйозне вилучення