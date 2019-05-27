ЧМ-2019: сборная Украины U-20 сегодня сыграет матч 2-го тура – где смотреть

Сборная Украины U-20 сегодня встретится со сборной Катара в рамках 2-го тура чемпионата мира.

Свое выступление на Мундиале Украина U-20 начала с победы над США – 2:1. Следующим соперником "сине-желтых" станет сборная Катара. Начало матча – сегодня в 19:00, прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале UA:Первый. Текстовую онлайн-трансляцию игры проведет и "Футбол 24".

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Отметим, что в плей-офф попадут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места. Таким образом, сегодняшний матч против Катара имеет большое турнирное значение.

Добавим, что в случае победы украинцев и невыигрыша американцев во второй встрече, наша команда может досрочно пробиться в 1/8 финала. При равном количестве очков у нескольких участников в групповом турнире сначала учитываются разница забитых и пропущенных мячей и количество забитых мячей во всех матчах, а уже потом – показатели конкурентов в личных встречах.

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