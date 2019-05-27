ЧС-2019: збірна України U-20 сьогодні зіграє матч 2-го туру – де дивитись

Збірна України U-20 сьогодні зустрінеться зі збірною Катару у рамках 2-го туру чемпіонату світу.

Свій виступ на Мундіалі Україна U-20 розпочала з перемоги над США – 2:1. Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна Катару. Початок матчу – сьогодні о 19:00, пряму трансляцію матчу можна подивитись на каналі UA:Перший. Текстову онлайн-трансляцію гри проведе і "Футбол 24".

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Зазначимо, що до плей-офф потраплять по дві найкращі команди кожного квартету та чотири з шести найкращих збірних серед тих, що посядуть треті місця. Таким чином, сьогоднішній матч проти Катару має велике турнірне значення.

Додамо, що у разі перемоги українців й невиграшу американців у другій зустрічі, наша команда може достроково пробитися до 1/8 фіналу. За рівної кількості очок у кількох учасників у груповому турнірі спочатку враховуються різниця забитих і пропущених м'ячів і кількість забитих м'ячів у всіх поєдинках, а вже потім – показники конкурентів в особистих зустрічах.

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