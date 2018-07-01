ЧМ-2018: Россия стала первой командой с 1966 года, которая дважды забила в свои ворота за 1 Мундиаль

ЧМ 2018 — 17:47 105
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Испания – Россия: Игнашевич – самый возрастной автор автогола в истории чемпионатов мира
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Испания – Россия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 16:55 1685
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ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе играет самый большой хам турнираЧМ 2018 — 14:17 873
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Испания – Россия: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 08:00 727
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ЧМ-2018 Уругвай – Португалия: Роналду и Месси ставят уникальный рекорд, шоу ПСЖ и переписывание историиЧМ 2018 — 01:18 5147
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