ЧМ-2018: Россия стала первой командой с 1966 года, которая дважды забила в свои ворота за 1 Мундиаль

Сборная России в течение чемпионата мира-2018 дважды отличилась в собственные ворота. До этого это "удавалось" сборной Болгарии в 1966 году.

В матче 1/8 ЧМ-2018 Испания – Россия защитник хозяев турнира Сергей Игнашевич поразил собственные ворота на 12-й минуте после подачи в штрафную.

Испания – Россия – видео голов

Это уже второй автогол россиян на этом мундиале. Последней командой, которая дважды забивала в свои ворота в течение одного чемпионата мира, была сборная Болгарии на ЧМ-1966 в Англии.

Напомним, первый автогол России на этом чемпионате мира забил Черышев в матче против Уругвая (0:3).