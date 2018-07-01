ЧС-2018: Росія стала першою командою з 1966 року, яка двічі забила у власні ворота за 1 Мундіаль

Збірна Росії протягом чемпіонату світу-2018 двічі відзначилась у власні ворота. До цього це "вдавалось" збірній Болгарії в 1966 році.

У матчі 1/8 ЧС-2018 Іспанія – Росія захисник господарів турніру Сергій Ігнашевіч вразив власні ворота на 12-й хвилині після подачі до штрафного.

Іспанія – Росія – відео гола

Це вже другий автогол росіян на цьому Мундіалі. Останньою командою, яка двічі забивала у власні ворота протягом одного чемпіонату світу, була збірна Болгарії на ЧС-1966 в Англії.

Нагадаємо, перший автогол Росії на цьому чемпіонаті світу забив Денис Черишев у матчі проти Уругваю (0:3).