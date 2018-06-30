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ЧМ-2018: журналист Зеппельт анонсировал выход фильма о допинге в бразильском футболе перед матчем с Мексикой

13:28 19 Читати українською
ЧМ-2018: журналист Зеппельт анонсировал выход фильма о допинге в бразильском футболе перед матчем с Мексикой
Хайо Зеппельт / AFP

Известный журналист-расследователь Хайо Зеппельт собирается перед матчем 1/8 финала Бразилия – Мексика презентовать фильм "12-й игрок", который расскажет об употреблении допинга бразильскими футболистами.

"За день до поединка Бразилия – Мексика выйдет новый эпизод фильма ARD "Допинг. Совершенно секретно" под названием "12-й игрок Бразилии". Широко распространённая культура мошенничества в стране с самым большим количеством допинг-случаев в футболе в мире", – написал Зеппельт в своем твиттере.

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Эта серия документального фильма станет продолжением прошлогоднего рассказа о применении допинга в Бразилии. Тогда одним из фигурантов расследования стал чемпион мира-2002, легендарный защитник Роберто Карлос.

В России Хайо Зеппельта связывают с бывшим и. о. председателя Антидопингового центра Григория Родченкова, который стал информатором антидопингового агентства WADA и заявил о системном использовании допинга в российском спорте при поддержке чиновников, в том числе и в футболе.

Отметим, что поединок Бразилия – Мексика состоится 2 июля на стадионе в Самаре. Начало встречи в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
до матча
2
дн
:
2
час
:
57
мин
Мексика
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Теги
ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Допинг Бразилия - Мексика
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