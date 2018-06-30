Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Бразилия и Мексика встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Самаре. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бразилия – Мексика состоится 2 июля на стадионе в Самаре. Начало игры – 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Прогноз букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной конторы Willіam Hill фаворитом поединка считают Бразилию. Коэффициент на победу подопечных Тите в основное время составляет 1.50, а потенциальный триумф Чичарито и Ко оценивается баллом 7.00. На ничью ставят 4.00.

На выход Бразилии в 1/4 финала в целом коэффициент составляет 1.20. Триумф Мексики оценивается в 4.33.

Букмекеры из Bwin также верят в победу Бразилии. На победу "селесао" в основное время коэффициент 1.50, ничья оценивается в 4.10, победа Мексики – 7.00.

Выход Бразилии в следующую стадию оценивается в 1.20. На Мексику коэффициент 4.25.

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Напомним, Бразилия уверенно вышла в 1/8 финала, набрав 7 очков и заняв 1 место в группе Е. Мексика также почти без проблем прошла групповой этап и с 6 очками заняла второе место в группе F.