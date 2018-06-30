toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛІЯ ФРАНЦІЯ - АРГЕНТИНА Новини ЧС 2018

ЧС-2018: журналіст Зеппельт анонсував вихід фільму про допінг у бразильському футболі перед матчем із Мексикою

13:26 44 Читать на русском
ЧС-2018: журналіст Зеппельт анонсував вихід фільму про допінг у бразильському футболі перед матчем із Мексикою
Хайо Зеппельт / AFP

Відомий журналіст-розслідувач Хайо Зеппельт збирається перед матчем 1/8 фіналу Бразилія – Мексика презентувати фільм "12-й гравець", який розповість про вживання допінгу бразильськими футболістами.

"За день до поєдинку Бразилія – Мексика вийде новий епізод фільму ARD "Допінг. Цілком таємно" під назвою "12-й гравець Бразилії". Широко розповсюджена культура шахрайства в країні з найбільшою кількістю допінг-випадків у футболі в світі", – написав Зеппельт у своєму твіттері.

Бразилія – Мексика: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Ця серія документального фільму стане продовженням минулорічної розповіді про застосування допінгу в Бразилії. Тоді одним із фігурантів розслідування став чемпіон світу-2002, легендарний оборонець Роберто Карлос.

У Росії Хайо Зеппельта пов'язують із колишнім в. о. голови Антидопінгового центру Григорія Родченкова, який став інформатором антидопінгового агентства WADA і заявив про системне використання допінгу в російському спорті за підтримки чиновників, зокрема, і у футболі.

Відзначимо, що поєдинок Бразилія – Мексика відбудеться 2 липня на стадіоні у Самарі. Початок зустрічі о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/8 фіналу

Бразилія - Мексика: Понеділок 02 липня 2018

Бразилія
до матчу
2
дн
:
3
год
:
26
хв
Мексика
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Допінг Бразилія - Мексика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Франція – Аргентина: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 08:001204 Франція – Аргентина: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018
3
год
:
26
хв
Франція
17:00
Аргентина
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук