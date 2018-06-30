ЧС-2018: журналіст Зеппельт анонсував вихід фільму про допінг у бразильському футболі перед матчем із Мексикою

Відомий журналіст-розслідувач Хайо Зеппельт збирається перед матчем 1/8 фіналу Бразилія – Мексика презентувати фільм "12-й гравець", який розповість про вживання допінгу бразильськими футболістами.

"За день до поєдинку Бразилія – Мексика вийде новий епізод фільму ARD "Допінг. Цілком таємно" під назвою "12-й гравець Бразилії". Широко розповсюджена культура шахрайства в країні з найбільшою кількістю допінг-випадків у футболі в світі", – написав Зеппельт у своєму твіттері.

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Ця серія документального фільму стане продовженням минулорічної розповіді про застосування допінгу в Бразилії. Тоді одним із фігурантів розслідування став чемпіон світу-2002, легендарний оборонець Роберто Карлос.

У Росії Хайо Зеппельта пов'язують із колишнім в. о. голови Антидопінгового центру Григорія Родченкова, який став інформатором антидопінгового агентства WADA і заявив про системне використання допінгу в російському спорті за підтримки чиновників, зокрема, і у футболі.

Відзначимо, що поєдинок Бразилія – Мексика відбудеться 2 липня на стадіоні у Самарі. Початок зустрічі о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.