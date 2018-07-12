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"Слава Украине" в Москве: как украинцы троллят россиян фейковым видео с матча Хорватия – Англия

09:52 3250 Читати українською
"Слава Украине" в Москве: как украинцы троллят россиян фейковым видео с матча Хорватия – Англия
Сборная Хорватии

В сети появилось видео, якобы записанное во время матча 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия, который состоялся вчера в Москве на стадионе Лужники.

Напомним, именно эти слова защитник сборной Хорватии Домагой Вида произнес на видео после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России, за что позже получил предупреждение от ФИФА.

Ну а Огнен Вукоевич за слова слов "Эта победа – за Динамо и за Украину!" был исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018.

ЧМ-2018 Хорватия – Англия: характер балканцев, претензии Модрича на "Золотой мяч" и "Слава Украине" в финале

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Огнен Вукоевич Огнен Вукоевич Домагой Вида Домагой Вида Видеоновости Лужники
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