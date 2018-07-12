"Слава Украине" в Москве: как украинцы троллят россиян фейковым видео с матча Хорватия – Англия

В сети появилось видео, якобы записанное во время матча 1/2 финала ЧМ-2018 Хорватия – Англия, который состоялся вчера в Москве на стадионе Лужники.

Напомним, именно эти слова защитник сборной Хорватии Домагой Вида произнес на видео после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России, за что позже получил предупреждение от ФИФА.

Ну а Огнен Вукоевич за слова слов "Эта победа – за Динамо и за Украину!" был исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018.

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